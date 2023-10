Milik, notte da sogno in Juve Torino: 100 vittorie nei Top 5 campionati europei e rispolverata una statistica da settembre 2022. Ecco i dati

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le statistiche relative al match contro il Torino, vinto 2-0 grazie alle reti di Gatti e Milik. Una di queste riguarda Arkadiusz Milik.

Ha trovato il gol per due presenze di fila (vs Lecce e Torino) in un singolo anno solare per la prima volta in Serie A da settembre 2022 (vs Spezia e Fiorentina); il polacco inoltre ha ottenuto la sua 100ª vittoria nei big-5 campionati europei; non segnava un gol da subentrato in Serie A dal 31 ottobre 2022, in casa contro lo Spezia, quando realizzò la sua prima rete in campionato con la Juventus.

The post Milik, notte da sogno in Juve Torino: 100 vittorie nei Top 5 campionati europei e rispolverata una statistica da settembre 2022 appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG