Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Domenica 8 ottobre: notizie Serie A

Come spiega anche Tuttosport, l’obiettivo della proprietà della Juve è quello di tornare al vertice in Italia e magari anche in Europa, dando la sfida alle grandi. Per questo, nonostante ad Elkann non sia piaciuta la linea manageriale delle ultime stagioni, ci si ispirerà ai primi anni di ciclo della presidenza Agnelli per puntare a vincere e creare un nuovo ciclo. Abbattimento corposo del monte ingaggi, acquisti a costi ridotti e un occhio di riguardo sempre al bilancio, perchè difficilmente potranno esserci nuovi aumenti di capitale nel prossimo futuro. E’ così che, pezzo per pezzo, si era costruita una squadra che aveva dominato poi per quasi un decennio e che ha come traguardo quello di tornare a guardare tutti dall’alto in basso.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: il piano di Elkann per riportare la Juventus ai vertici appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG