Milan Juve: Pioli recupera loro per il match! Ma due big restano ancora a rischio per la partita di San Siro del 22 ottobre

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Milan, anche in vista del match con la Juve in programma il 22 ottobre, al rientro dalla sosta. In particolare, ha posto l’attenzione su quattro calciatori della rosa di Pioli.

Alla ripresa dovrebbero essere arruolabili sia Kjaer sia Kalulu. Meno certezze invece riguardo a Loftus-Cheek e Krunic, il cui recupero è legato oggi ancora a una speranza da parte dello staff di Pioli. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

