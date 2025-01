Milinkovic-Savić di nuovo in Europa? La voce che spiazza i tifosi dell’Inter

Sulla scia delle tante voci di mercato che vedono Davide Frattesi in uscita dal club nerazzurro, anche il Sergente è stato accostato all’Inter.

In un panorama calcistico sempre più dinamico e sorprendente, le voci di mercato si susseguono con una rapidità che spesso lascia i tifosi in uno stato di continua aspettativa. Uno dei nomi che ha fatto molto discutere negli ultimi tempi è quello di Sergej Milinkovic-Savić, centrocampista di indiscusso talento che negli ultimi anni ha saputo conquistare il palcoscenico internazionale.

Il serbo, trasferitosi all’Al Hilal dopo anni importanti con la maglia della Lazio, è ritornato prepotentemente al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero nuovamente in Europa.

L’intrigo

L’Inter non vorrebbe intervenire nel mercato invernale lasciando l’organico a disposizione di Inzaghi così com’è fino alla fine della stagione. Non si può sapere se questo sarà possibile considerato soprattutto il malcontento di Davide Frattesi. La mezzala sarebbe scontenta del suo minutaggio e starebbe spingendo per trasferirsi alla Roma. In attesa di capire se ciò effettivamente accadrà, tanti centrocampisti vengono accostati all’Inter, tra questi c’è anche l’ex Lazio Sergej Milinkovic-Savić.

La situazione

Il giocatore è attualmente legato all’Al Hilal, club che gli ha offerto un contratto fino al 2026 con un ingaggio da stelle: ben 30 milioni di euro a stagione. Tale cifra, oltre a garantire al serbo una posizione privilegiata dal punto di vista economico, pone notevoli ostacoli ad un suo possibile trasferimento, posto che difficilmente potrebbe trovare altrove condizioni altrettanto vantaggiose.

Un trasferimento improbabile verso l’Inter

Nonostante gli interessi di top club europei, fra cui l’Inter che aveva visto in lui un potenziale rinforzo per il centrocampo alla luce dell’incertezza legata alla possibile cessione di Frattesi, il futuro di Milinkovic-Savić pare ormai scritto lontano dal Vecchio Continente; è quanto evidenzia FcInterNews. Considerando l’ingaggio stellare e la durata del contratto ancora ampia, ogni discorso relativo a una possibile partenza di Milinkovic-Savić dall’Arabia Saudita appare, al momento, puramente speculativo. Una fonte molto vicina al giocatore ha chiarito che la volontà attuale è quella di rimanere con l’Al Hilal, dove si trova a proprio agio e non ha nessuna intenzione di cambiare squadra. Tutto ciò rende l’idea di vederlo vestire la maglia nerazzurra o di qualsiasi altro club europeo nell’immediato futuro altamente improbabile.

