Frattesi, il grande dubbio di Bergomi: scelta giusta per l’Inter o destinato a brillare altrove?

Il presente ed il futuro della mezzala italiana sono uno degli argomenti più dibattuti di queste settimane.

Mentre l’Inter continua a navigare tra campo e mercato, le voci esperte si sollevano nell’analizzare la forza della squadra e le sue scelte tecniche.

Una di queste, proveniente da un’ex gloria del calcio italiano, si sofferma su un nodo cruciale: l’inserimento e l’utilizzo di Davide Frattesi all’interno della filosofia di gioco adottata da Simone Inzaghi.

La questione

Beppe Bergomi, notoriamente conosciuto come “Lo Zio” per la sua autorevolezza sia in campo durante i suoi anni d’oro con l’Inter sia successivamente come commentatore, ha fornito il suo punto di vista sui canali di Sky Sport. La questione al centro del dibattito è la posizione in campo di Davide Frattesi e la sua compatibilità con lo stile di gioco prediletto da Inzaghi all’Inter.

Il parere

Bergomi mette in luce una particolare perplessità: secondo lui Frattesi sarebbe più adatto in un ruolo come quello ricoperto da Koopmeiners nella Juventus, una squadra che sfrutta dinamiche di gioco differenti rispetto a quelle dell’Inter.

Perché Frattesi gioca poco nell’Inter

La squadra nerazzurra, come sottolineato dall’ex difensore, predilige il controllo del gioco e il palleggio, elementi che si discostano da un approccio più verticale, forse più congeniale alle caratteristiche di Frattesi, abilissimo a lanciarsi in inserimenti centrali. L’ex campione sottolinea che, nella mente di Inzaghi, Frattesi potrebbe trovare spazio da titolare solamente al posto di Barella, una prospettiva che restringe notevolmente le possibilità per il giocatore di esprimersi al meglio delle sue capacità.

