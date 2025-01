Inter, segnale forte dopo la Supercoppa: passata sotto silenzio una mossa importante di Inzaghi

La squadra di Inzaghi è l’unica tra quelle impegnate in Supercoppa che ha vinto nell’ultimo turno di Serie A.

In un panorama sportivo sempre più competitivo, l’Inter si distingue come esempio di resilienza e ambizione, dimostrando di essere una formazione sempre pronta a rialzarsi dopo ogni caduta.

La vittoria in casa del Venezia segna un momento cruciale per il club nerazzurro, che non solo conquista i tre punti ma si lancia con rinnovato entusiasmo verso le prossime sfide, a partire da quella imminente contro il Bologna.

Il significato di una vittoria

La vittoria del club milanese assume un significato particolarmente rilevante nel contesto della Supercoppa a Riad: l’Inter risulta essere l’unica delle quattro squadre partecipanti al torneo saudita a portare a casa i tre punti in campionato subito dopo. Questa constatazione non fa che evidenziare la determinazione e l’efficacia della squadra guidata da Simone Inzaghi, la quale non solo ha superato il Venezia con successo ma si è anche proiettata con determinazione verso la prossima partita contro il Bologna, mantenendo intatti i livelli di concentrazione e ambizione.

La classifica

Nonostante si parli dell’Inter non sempre in termine benevoli, come evidenziato ieri da Inzaghi e diversi tesserati dopo la gara vinta al Penzo, la squadra ha fatto una prima metà di campionato di tutto rispetto. Chiaramente sulla classifica “pendono” i due asterischi, il primo verrà tolto proprio dopodomani.

La precisazione del tecnico

La Gazzetta dello Sport, infatti, sottolinea il riferimento fatto da Inzaghi ai suoi giocatori prima della partita: questo ha uno scopo ben preciso, dimostrare che, nonostante le sfide e le difficoltà, la squadra può concludere il girone d’andata con un notevole bottino di 46 punti, a solo due lunghezze dal risultato dello scorso anno, una stagione considerata da molti come eccezionale ed irripetibile. Per rendere ancora di più l’idea, la squadra nerazzurra quando vinse il diciannovesimo Scudetto sotto la guida di Antonio Conte, aveva totalizzato solo 41 punti al giro di boa. Per questo motivo l’allenatore piacentino è poi passato al contrattacco nelle varie interviste post-Venezia.

