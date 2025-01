I nerazzurri si sono rituffati sul campionato e oggi continuano ad arrivare numerosi aggiornamenti sulle condizioni degli acciaccati.

Nel mondo del calcio, gli infortuni sono spesso all’ordine del giorno e influenzano non solo le prestazioni individuali dei giocatori ma anche le strategie complessive delle squadre.

L’Inter si trova attualmente ad affrontare una situazione delicata per quanto concerne la condizione fisica di alcuni suoi elementi chiave. Tra questi, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu, la cui assenza imminente nei prossimi importanti incontri della Serie A rappresenta un vero e proprio grattacapo per il tecnico Simone Inzaghi.

Nuovo stop

Il turco per colpa di un affaticamento muscolare non ha potuto partecipare alla trasferta di Venezia di ieri: è appena arrivata la notizia di un nuovo problema che lo costringerà a saltare anche l’imminente confronto contro il Bologna e non solo. Il regista ha accusato un problema al polpaccio e starà fuori almeno 2 settimane.

Il recupero

Nonostante ciò, Inzaghi può tirare un piccolo sospiro di sollievo per via del rientro di Francesco Acerbi. Il difensore, dopo essersi perso la Supercoppa italiana, ha lavorato intensamente per accelerare il suo ritorno in campo ed è ora nuovamente a disposizione. Una buona notizia, in vista della necessità di rafforzare la difesa in un momento in cui ogni punto in classifica è decisivo.

L’infortunio dell’armeno

Henrikh Mkhitaryan è stato sottoposto anch’egli oggi agli accertamenti medici: per lui non si tratta di lesioni muscolari, bensì di una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Tuttavia, questo non eviterà l’assenza di Mkhitaryan nell’importante sfida casalinga contro il Bologna, prevista per mercoledì 15 gennaio. I nerazzurri si augurano un suo rapido recupero, mirando a vederlo in campo per la partita contro l’Empoli a San Siro del prossimo week end.

Leggi l’articolo completo Mkhitaryan ai box: quante gare salterà l’armeno, su Notizie Inter.