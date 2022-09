Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic conferma il suo amore per il club biancoceleste.

Sergej Milinkovic-Savic ha parlato in conferenza stampa del match di stasera di Europa League contro il Feyenoord ma anche di mercato. “L’Europa League mi porta bene, ho segnato il mio primo gol. Qui dobbiamo far vedere fuori dall’Italia la Lazio, siamo carichi per la partita. La mia estate? L’ho vissuta come le altre, c’erano tante voci. Ma alla fine iniziava un nuovo anno. Mi sono riposato bene, ho fatto una buona preparazione e sono partito bene. Dobbiamo migliorare la mentalità e tornare ad essere quelli che siamo”.

Europa League

“Quest’anno ci sono tanti giovani che ci daranno una grande mano. Siamo al secondo anno di Sarri, abbiamo le idee chiare. Con il tempo entreranno per aiutarci. La mia 300esima partita con la Lazio? Ricordo sempre la prima sfida e tutti gli anni passati. Sono contento di raggiungere questo record. Le offerte per me? Ho letto… non ho pensato troppo. Il lavoro diventa del mio procuratore, della società. Io sono qui con il sorriso, sto bene. Ogni partita è la stessa tra Italia e Europa. Tutte difficili, non sento differenze. Finché c’è Ciro Immobile non mi vedo capitano (ride, ndr). Io sono il vice e sono felice. Da due anni non segno in Europa, mi fa strano. Lo scorso anno con un girone difficile non ho avuto molte occasioni”.

