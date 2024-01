Milinkovic Savic Inter, il centrocampista prepara la sorpresa in Supercoppa: i dettagli su cosa farà prima della semifinale della Lazio

Accostato in passato al calciomercato Inter, Sergej Milinkovic Savic sta preparando una sorpresa per la sua Lazio. L’ex centrocampista biancoceleste gioca oggi all’Al Hilal, in Arabia Saudita, proprio dove sono volate le squadre che disputeranno la Supercoppa Italiana. Arriva un’importante indiscrezione da Il Messaggero.

Il centrocampista serbo sarà prima intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A e poi andrà a far visita alla Lazio in hotel, rivedendo Lotito per la prima volta dopo la cessione estiva. Inoltre il serbo sarà in tribuna per la sfida contro i nerazzurri in programma venerdì sera.

