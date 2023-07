Milinkovic-Savic Juve, cambia lo scenario: la Lazio ha un obiettivo. La situazione di mercato del centrocampista

Il futuro di Milinkovic-Savic, dato come sicuro partente nel corso di questa sessione di mercato estivo (e come obiettivo della Juve), potrebbe cambiare completamente.

Come riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 24, infatti, in casa Lazio c’è fiducia sul fatto che il centrocampista possa rimanere a Roma con il club che vorrebbe riprendere i discorsi sul rinnovo per non farlo restare in scadenza.

