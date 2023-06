Milinkovic Savic Juve, c’è l’offerta: cash più Zakaria per convincere la Lazio a cedere il centrocampista serbo

La Juve fa sul serio per strappare Milinkovic Savic alla Lazio nella prossima sessione di mercato. Come riferisce Il Tempo, infatti, i bianconeri avrebbero formulato un’offerta da 15 milioni di euro cash più Zakaria come contropartita.

La valutazione che Lotito fa di Milinkovic Savic è infatti di 35 milioni. La Lazio prima di dare il via libera aspetta l’opinione di Sarri sull’eventuale arrivo del centrocampista svizzero della Juve.

The post Milinkovic Savic Juve, c’è l’offerta: cash più Zakaria appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG