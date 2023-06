Padovan critica Mancini: «Chiesa per Immobile? Scelta che non ha funzionato». Le parole dopo Spagna Italia

Padovan ai microfoni di Sky Sport ha criticato Mancini per la scelta di inserire Chiesa al posto di Immobile in Spagna Italia di giovedì sera. Queste le parole anche sul giocatore della Juventus.

PADOVAN – «Penso che Mancini alla fine resterà e perché vorrà provare a vincere il Mondiale, ma ha capito che serve un rinnovamento profondo e immediato in questa Itali. Quando togli Immobile, devi mettere Retegui, non Chiesa. Qualcosa nelle scelte non ha funzionato. Bisogna tornare al modulo che ci ha fatto vincere, più consono per allenatore e giocatori».

