Vazquez Juve, cambia lo scenario. La posizione del Real Madrid per l’esterno destro finito nel mirino dei bianconeri

La Juve cerca rinforzi sulla fascia destra e oltre a Castagne segue ormai da qualche tempo anche Vazquez. Lo scenario di mercato per lo spagnolo, tuttavia, potrebbe cambiare.

Come riferito da Fabrizio Romano via Twitter, infatti, sembra che il Real Madrid sia intenzionato a puntare ancora sul suo esterno destro per la prossima stagione. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità su Vazquez?

