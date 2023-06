Holm Juve, sorpasso dell’Atalanta: la Dea ha il si del giocatore dello Spezia che gradirebbe la destinazione

L’Atalanta sorpassa la Juve nella corsa ad Holm. La Dea, come spiegato da Sugoni a Sky Sport 24, ha aumentato la pressione per prendere l’esterno dello Spezia ed è passata in pole position.

L’Atalanta avrebbe già il si del giocatore che gradirebbe la destinazione e ora vuole spingere per anticipare i bianconeri La Juve per la fascia è al lavoro per Castagne e non molla le piste Odriozola e Vazquez.

The post Holm Juve, sorpasso dell’Atalanta: la Dea ha il si del giocatore appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG