Soulé può lasciare la Juve: spunta un’ipotesi per l’argentino che reclama maggiore spazio. C’è una squadra interessata

Soulé reclama maggiore spazio e per questo potrebbe lasciare la Juve nel corso del mercato estivo. E, come scrive Gazzetta.it, ci sarebbe già una squadra interessata all’argentino.

Il Sassuolo, infatti, starebbe pensando a Soulé nel caso in cui dovesse cedere Berardi, esterno ambito sia dalla Lazio che dalla Fiorentina. La Juve, come riporta il sito della rosea, sarebbe disposta a farlo maturare un anno con Dionisi in prestito, monitorando da vicino la sua crescita.

