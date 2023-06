Calciomercato Juve: Castagne in pole per la destra, ma resistono le alternative all’esterno belga del Leicester

Timothy Castagne è balzato in cima alle preferenze del calciomercato Juve per quanto riguarda la corsia di destra, che salvo sorprese perderà Cuadrado.

Ma il profilo del belga non è l’unico seguito dal club bianconero che è in contatto anche per Lucas Vazquez e Odriozola del Real Madrid. Piacciono ssempre poi Fresneda del Valladolid e Holm dello Spezia: quest’ultimo però pare più vicino all’Atalanta.

