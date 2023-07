Milinkovic-Savic Juve, Giuntoli dà l’ok all’acquisto del centrocampista serbo. C’è uno scenario che comprende l’addio di un big

Come svelato da Gazzetta.it, per la Juventus è sempre Milinkovic-Savic l’obiettivo numero uno in entrata per il centrocampo dopo che è sfumato il possibile colpo Frattesi, con il giocatore passato all’Inter.

Per l’arrivo del serbo, però, servirebbe inevitabilmente una cessione: quella di Paul Pogba. Il francese non ha inciso al suo ritorno a Torino e potrebbe a sorpresa andarsene dopo 12 mesi. Giuntoli, intanto, avrebbe già dato l’ok all’arrivo del laziale.

