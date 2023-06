Milinkovic-Savic Juve, il Milan prova il sorpasso per il centrocampista serbo! Ecco la mossa dei rossoneri

Solo la Juventus è attualmente concretamente in corsa per Sergej Milinkovic-Savic. Il Milan, però, potrebbe tornare ad affacciarsi con prepotenza per tentare il sorpasso ai bianconeri.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, al Diavolo piace il centrocampista serbo e con i soldi della cessione di Tonali potrebbe tentare davvero l’acquisto. Dopo l’Inter, quindi, anche i rossoneri mettono Milinkovic-Savic nel loro mirino.

