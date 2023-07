Milinkovic-Savic Juve: incastro con Rabiot e Pogba. Si prospetta questo scenario per quanto riguarda il centrocampista della Lazio

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, dopo il rinnovo di Adrien Rabiot per il calciomercato Juve ora la priorità è monetizzare dalle cessioni prima di intervenire con nuovi acquisti. Nonostante il prolungamento del francese, comunque, non sono da escludere nuovi colpi.

Il nome in cima alla lista dei desideri, secondo la Rosea, è sempre quello di Sergej Milinkovic-Savic: il contratto del serbo scade nel 2024 e può diventare un’occasione last minute in caso di partenza di Pogba.

