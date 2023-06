Milinkovic Savic Juve, la Lazio deve vendere: un fattore favorisce l’affare. Il centrocampista serbo può andare via

Mai come prima d’ora c’è la possibilità che le strate di Milinkovic Savic e della Lazio possano dividersi nel corso della sessione estiva di mercato.

Come spiega Il Messaggero, infatti, a causa dell’indice di liquidità i biancocelesti rischiano di vedersi “bloccare” il mercato. Il problema non è stato risolto dai quasi 80 milioni del secondo posto in campionato che entreranno solo nel prossimo bilancio. Da qui, quindi, la necessità di una cessione eccellente come Milinkovic Savic. E la Juve spera…

