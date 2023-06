Di Canio: «Alla Juve serve il coraggio di quando ha ricominciato dalla Serie B». I “consigli” in chiave mercato e non solo

Di Canio a Sky Sport ha mandato dei “consigli” alla Juve in chiave mercato e non solo.

DI CANIO – «Per il futuro non deve ricadere negli errori del passato con parametri zero particolari presi 8-10 milioni. Serve il coraggio, come quando ha ricominciato dalla Serie B, di fare un lavoro che hanno fatto bene Napoli e Milan prendendo talenti grazie al lavoro dello scouting abbassando il monte ingaggi. Questo sapendo che non possono garantire la vittoria da subito, ma che con qualità e lavoro possono recuperare il tempo perso prima spendendo con lungimiranza».

