Milinkovic-Savic Juve, l’affare con la Lazio per il centrocampista serbo al momento è congelato: il motivo

Il possibile affare Milinkovic-Savic per la Juve, al momento, è congelato. Come spiegato da Sky Sport, infatti, i bianconeri vorrebbero tenere Rabiot per un’altra stagione. Se così non sarà, allora la Juve potrebbe far decollare la trattativa con la Lazio per il serbo.

Lotito chiede 40 milioni per la cessione del centrocampista. Per abbassare questa cifra potrebbero essere inserite delle contropartite come Rovella (che piace alla Lazio, ma la Juve non vuole cedere) e Pellegrini.

The post Milinkovic-Savic Juve, l’affare con la Lazio è congelato: il motivo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG