Milinkovic-Savic Juve, l’affare si può ancora fare: la rivelazione sul possibile arrivo del centrocampista della Lazio

Il nome di Milinkovic-Savic resta ancora caldo per la Juve anche dopo il rinnovo di Rabiot. Il centrocampista, come spiegato dal giornalista Giovanni Albanese in un video pubblicato dal suo canale You Tube, è potenzialmente in uscita dalla Lazio per meno dei 40 milioni richiesti da Lotito.

Il possibile arrivo non è legato alle eventuali uscita di Arthur, McKennie e Zakaria, ma potrebbe dipendere dalla cessione di un nome importante a centrocampo in caso di un’offerta di rilievo. Allegri per anni ha voluto Milinkovic-Savic ma la Juve non ha potuto accontentarlo. Stavolta la situazione è diversa.

