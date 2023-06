Zakaria Juve, sarà addio: comunicata la decisione agli agenti. Lo svizzero non rientra nei piani della squadra

Zakaria, di rientro dal prestito dal Chelsea, non resterà alla Juve. Come spiegato da Sky Sport, infatti, i bianconeri hanno comunicato agli agenti del giocatore di voler cedere lo svizzero a titolo definitivo (e non più in prestito).

Su Zakaria è da registrare l’interesse del West Ham che si starebbe muovendo in queste ore. Quel che è certo che Zakaria e la Juve si diranno addio.

The post Zakaria Juve, sarà addio: comunicata la decisione agli agenti appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG