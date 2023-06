Milinkovic Savic, la Lazio abbassa le pretese. L’Inter apprezza il centrocampista serbo, in scadenza nel 2024

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Milinkovic-Savic, seguito anche dall’Inter di Inzaghi:

«Lotito non chiede più 40 più Milinkovic-Savic ma 30 più bonus. Non ci sono margini per il rinnovo. Milinkovic è disposto al sì alla Juve anche senza la Champions. L’Inter – come spiegato giorni fa – apprezza molto il giocatore tramite Inzaghi, ma ora è concentrata su Frattesi».

L’articolo Milinkovic Savic, la Lazio abbassa le pretese. L’Inter apprezza il giocatore proviene da Inter News 24.

