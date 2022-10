La Lazio e Lotito stanno preparandosi ad alzare il muro per Milinkovic Savic a gennaio, vista anche l’improbabilità del rinnovo

La Lazio e Lotito stanno preparandosi ad alzare il muro per Milinkovic Savic a gennaio, vista anche l’improbabilità del rinnovo.

Il contratto del Sergente scadrà nel 2024 e al momento Kezman non è intenzionato a sedersi ad un tavolo per parlare di rinnovo. La volontà è quella di aspettare il Mondiale e poi valutare. Intanto il presidente della Lazio vuole alzare il muro e la sua richiesta è di 100 milioni per la cessione del serbo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’articolo Milinkovic Savic, Lotito alza il muro per gennaio: le richieste proviene da Calcio News 24.

