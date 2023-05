Calciomercato Milan, la Juventus è la squadra più seriamente interessata a Milinkovic-Savic: Luca Pellegrini possibile contropartita

La Juventus torna a bussare con forza alle porte del calciomercato Lazio. Come riferisce Il Messaggero infatti, i bianconeri sono i più interessati a Milinkovic-Savic, che piace anche al Milan, e avrebbero pronta una proposta per cercare di convincere Lotito, il quale parte da una valutazione di 40 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024.

I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Luca Pellegrini, attualmente in prestito proprio alla Lazio. C’è attesa per la risposta del patron biancoceleste.

The post Milinkovic Savic Milan: la Juve prepara la contropartita per il serbo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG