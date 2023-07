Milinkovic Savic Milan: spunta un retroscena di mercato! Il patron della Lazio parla di un no detto a Galliani in passato

Questa mattina Il Messaggero riporta nuove dichiarazioni di Claudio Lotito sulla cessione di Sergej Milinkovic-Savic all’Al-Hilal. Nelle sue parole, anche un retroscena di mercato che coinvolge il Milan:

LE PAROLE – «L’offerta dell’Al-Hilal è più bassa di 50 milioni, ma io mantengo sempre le promesse e avevo preso un impegno con il ragazzo che avrei accettato la proposta minima per il suo cartellino. È vero, decisi di rifiutare un’offerta di Galliani da 140 milioni. Erano 60 subito e altri 80, pagabili in 5 anni con la Champions. Non me ne sono pentito»

