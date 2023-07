Milinkovic Savic Milan: oggi le visite mediche per l’Al Hilal. I dettagli. Il centrocampista alla fine ha scelto l’Arabia Saudita

Il sogno di Stefano Pioli di avere Sergej Milinkovic Savic nel suo Milan sta quasi per finire. Secono quanto dal Corriere dello Sport, in Austria il centrocampista svolgerà le visite mediche per l’Al Hilal.

La Lazio incasserà 43 milioni di euro da queste cessione. Il classe ’95 firmerà fino al 2026 a 20 milioni più bonus all’anno. Così, le ambizioni delle big di Serie A sfuma definitivamente: la nuova destinazione per lui è l’Arabi Saudita.

