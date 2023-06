Milinkovic-Savic Milan, ultimo tentativo della Lazio! Cosa sta succedendo per quanto riguarda il futuro del serbo

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio seguito con grande attenzione anche dal Milan.

Lotito non si sarebbe ancora rassegnato all’idea di perdere il suo pupillo e starebbe cercando di fare un ultimo tentativo per convincerlo a restare alla Lazio. Pronta un’offerta da 4 milioni di euro più bonus per convincerlo a rimanere.

