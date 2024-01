Milinkovic-Savic torna in Italia Pazza idea rilanciata dal Messaggero in vista della prossima estate: le ultime novità

Milinkovic-Savic sarebbe già in uscita da campionato dell’Arabia Saudita e in estate potrebbe tornare in Europa. Secondo Il Messaggero, non sarebbe un’ipotesi da scartare quella di un suo ritorno alla Lazio. In passato è stato anche obiettivo della Juventus.

In un anno, Savic, ha guadagnato 20 milioni all’Al-Hilal, ma esisterebbe una clausola/penale da pagare in caso di scudetto col club. La rivoluzione biancoceleste non escluderebbe in ogni caso un suo ritorno in futuro.

The post Milinkovic-Savic, pronto al ritorno in Italia La situazione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG