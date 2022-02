Milinkovic-Savic: “Vittoria molto importante, i tifosi contestavano la società”

Il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic ha commentato a Sky Sport la vittoria della sua squadra ottenuta contro la Fiorentina; tanto spazio della sua intervista è dedicato alla contestazione dei tifosi. “Sicuramente questa vittoria ci dà una mano grande, il campo erà difficile, la Fiorentina gioca bene. Questi punti ci serviranno tanto”.

“L’avevamo preparata così, li avevamo studiati. Loro sono calati e noi cresciuti, fatti così i tre gol. Noi facciamo il nostro, la contestazione era contro la società, contro di noi i tifosi non hanno niente. Bello vederli qui in tanti. La cosa accaduta era tra tifosi e società. Buono non aver preso gol, sicuramente aiuta anche Strakosha. Lavoriamo tanto in difesa e lo facciamo vedere in queste partite”.