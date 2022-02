La madre di Zaniolo: “Facile puntare il dito ma noi vi ignoriamo”

Un’espulsione difficile da digerire. Un episodio che ha dato vita a nuove incessanti polemiche. La Roma si sente danneggiata e la decisione dell’arbitro Abisso infiamma la piazza. Francesca Costa, madre del talento della Roma Nicolò Zaniolo, tramite il proprio profilo Instagram ha difeso il giocatore dopo l’espulsione contro il Genoa arrivata dopo il gol annullato proprio allo stesso calciatore.

“Troppo facile puntare il dito – ha scritto su una storia – ignorare è la cosa migliore, ringrazio tutti voi ed i vostri messaggi e l’amore che dimostrate. Questo messaggio è per voi”. Già dopo la partita era arrivata a caldo questa dichiarazione: “Così diventa difficile se non impossibile. Sempre a testa alta, contro tutti e tutto! Sei un campione Nicolò”. Mourinho richiama “il rumore dei nemici” anche nella nuova esperienza in giallorosso.