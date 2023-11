L’ex attaccante Diego Milito, protagonista con l’Inter del Triplete, esprime il suo parere sulla squadra di Inzaghi e sul Toro.

Diego Milito ha parlato di Inter a DAZN partendo dalla finale persa col Manchester City “Posso dire che questa Inter mi piace molto. Non a caso arriva in finale di Champions”.

L’eredità della finale

“Anche se ha perso contro una grande squadra contro il City, l’Inter ha fatto una grandissima finale. È stata all’altezza. Anzi ha meritato di vincere. Quella partita ha dato la forza e la consapevolezza per vedere l’Inter che vediamo ora. Con questo percorso in Champions i ragazzi si sono resi conto che possono fare grandi cose”.

Lautaro Martinez

Sul capitano attuale

El Principe ha poi parlato di colui che potrebbe essere additato come uno dei suoi eredi, Lautaro Martinez: “Lautaro? L’abbiamo visto tutti, stiamo parlando senz’altro di un top player. È ancora giovane e ha tanto da dare, ha dimostrato il suo valore e non avevo dubbi che arrivasse a questi livelli. Lo conosco da quando era bambino, ho fatto con lui la crescita al Racing, mi ha sostituito. Lo conosco molto bene e mi fa molto piacere vederlo a questi livelli. Si capiva subito che era diverso, aveva già questa maturità di chiedere, ascoltare, rimanere dopo l’allenamento… Faceva cose non normali per quell’età”. Quando l’Inter lo comprò nel 2018 dal Racing Club de Avellaneda si servì dell’aiuto proprio dell’attaccante che segnò la doppietta nella finale di Champions League del 2010, allora dirigente del club argentino.

