Le parole dell’ex Inter, Diego Milito, l’argentino parla al canale Youtube della Serie A, ecco cosa dice sui nerazzurri.

Parla così l’ex attaccante dell’Inter, l’argentino Diego Milito al canale Youtube della Serie A, i suoi ricordi: “Sono arrivato all’Inter al momento giusto, abbiamo avuto la fortuna di realizzare qualcosa che viene ricordato ancora oggi e lo sarà per molti anni: non è facile fare il Triplete. Dico sempre che lo scudetto rappresenta il lavoro di un anno intero, non è facile vincerlo: è una lotta fino alla fine, per questo al traguardo piangi lacrime di gioia. Fu il secondo titolo, arrivò prima della finale di Champions: ci motivò molto e ci diede la convinzione di vincere la finale contro il Bayern, fu un momento molto euforico.“

Conclude così l’argentino: “Ricordo la sconfitta contro il Catania e la partita a Firenze, quando la Roma ci superò: ci sono parallelismi con il periodo negativo che ha attraversato Inzaghi, l’importante è rimanere concentrati, uniti, tenere a mente l’obiettivo. L’Inter è una delle squadre più offensive del campionato, ma anche altre stanno facendo bene, come il Napoli: sarà una dura lotta fino alla fine, anche se l’Inter ha lasciato qualche punto, riusciranno a recuperare“.

