Sono queste le parole di Nicola Berti a Libero, ecco cosa dice l’ex calciatore sull’Inter in vista del derby d’Italia.

Ecco le parole di Nicola Berti a Libero, l’ex giocatore parla così dell’Inter, ecco come si esprime l’ex nerazzurro: “La partita di domani vale doppio sia per noi che per loro. Parliamoci chiaro: chi esce sconfitto, può dire addio allo scudetto. In Europa i nerazzurri hanno centrato un traguardo importante e non era per nulla facile: sono stati bravi. Ho visto cose positive anche martedì nella sconfitta di Monaco di Baviera da parte di quei giocatori che hanno giocato meno. Questa Inter ha una rosa molto ampia che può puntare ad andare avanti nelle coppe. I nerazzurri possono lottare per arrivare in fondo su tutte e tre le competizioni: campionato, Champions e Coppa Italia.“

Conclude così su Barella: “Già tre anni fa in tempi non sospetti avevo detto che era fortissimo e l’avevo battezzato come mio erede. Sono contento che mi stia dando ragione… Era partito bene, poi ha avuto un piccolo calo per alcune partite, ma ci sta qualche gara sottotono. Non c’era motivo per metterlo in discussione. Barella è uno che corre avanti e indietro per 90 minuti a ritmi forsennati senza risparmiarsi mai. Andasse così per 12 mesi, sarebbe da Pallone d’Oro. Adesso poi ha iniziato a segnare con continuità: può tranquillamente arrivare a dieci gol.“

