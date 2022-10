Dopo la Primavera con il Milan, Kerkez ora sogna la Champions League con l’AZ Alkmaar. Il ragazzo è una delle rivelazioni dell’Eredivisie

Dalla Primavera del Milan al sogno Champions con l’AZ: Milos Kerkez è uno dei profili più giovani e interessanti d’Europa. Il terzino sinistro si è messo in mostra in Eredivisie con due gol e sei assist in stagione: numeri sorprendenti, considerato il ruolo e soprattutto l’età, 18 anni. Il giovane ungherese sta bruciando le tappe e Marco Rossi, ct della selezione magiara, gli ha regalato il meritato esordio in nazionale a fine settembre.

Cresciuto nelle giovanili del Rapid Vienna, Kerkez torna in patria a 16 anni, ma non per rimanerci a lungo. Infatti, a febbraio 2021 l’area scouting – sempre efficiente – del Milan lo nota e lo porta in Italia per 200 mila euro. Con i rossoneri colleziona 13 gettoni e 1 assist, non riuscendo a impiantarsi nell’11 titolare con continuità. Nella stagione 2021/22 arriva la svolta: dopo sei mesi anonimi con l’under 19 del Milan, l’AZ Alkmaar se lo aggiudica a gennaio 2022 per ben 2 milioni. Kerkez trova spazio nell’under 21 dell’AZ nella seconda serie olandese, ma in prima squadra la posizione di terzino sinistro appartiene al capitano Owen Wijndal. Che prima dei playoff per la Conference League di fine stagione si infortuna, così Milos è buttato nella mischia per le ultime quattro – decisive – partite stagionali.

In estate arriva la consacrazione: con la cessione di Wijndal all’Ajax, Kerkez diventa il titolare dell’AZ. Che è primo sia in Eredivisie, contro tutti i pronostici che vedevano Ajax, PSV e Feyenoord come favorite, sia nel girone di Conference League. Guarda qui gli highlights di Utrecht 1-2 AZ Alkmaar gratuitamente su Mola, previa registrazione. Un rendimento tanto buono quanto sorprendente quello degli Alkmaarders, privi di metà squadra titolare praticamente da inizio stagione. L’ungherese è un giocatore affidabile in difesa e pericoloso quando si spinge in avanti, con sovrapposizioni e cross a ritmo continuo che fanno di lui uno dei giovani più promettenti del momento. Domenica il suo AZ sfiderà il Feyenoord nel big match della decima giornata di Eredivisie: la diretta del match è disponibile su Mola (QUI il link) dalle 16:40.

Coinvolto in otto reti stagionali, Milos Kerkez è un terzino sinistro che bisogna tenere d’occhio. In casa Milan, con un giocatore di massimo profilo come Theo Hernandez, non si staranno disperando per non aver puntato sull’ungherese. Che però sta dimostrando, a suon di assist e scorribande lungo la fascia, di poter fare comodo a molte squadre di vertice nell’élite del football. Kerkez ora sogna la Champions con l’AZ, poi in futuro chissà.

L’articolo Milos Kerkez, dalla Primavera del Milan al sogno Champions con l’AZ proviene da Calcio News 24.

