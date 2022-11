Il Governo è pronto a muoversi riguardo le Curve che in queste ultime settimane stanno facendo parlare per i comportamenti poco positivi

Dai disordini di Milano con la violenza usata per liberare la Curva dell’Inter fino ai cori antisemiti dei tifosi della Lazio nel derby. Due situazioni di un periodo non positivo, senza contare i disordini in C nelle partite tra Catanzaro Crotone e Foggia Avellino. Tutte situazioni che il Governo prenderà sotto esame con l’obiettivo di colpire la violenza fisica e delle parole e proteggere il risveglio della passione per il calcio.

