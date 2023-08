Minotti: «Ho due dubbi sul Milan, ecco quali!». Le parole sul Milan di Pioli, rivoluzionato dai colpi di calciomercato

Ai microni di Sky Sport, Lorenzo Minotti ha parlato del nuovo Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Pioli deve trovare gli equilibri giusti. Ho due dubbi: a centrocampo, se mantiene i 3 centrocampisti, Krunic non lo vede adatto. Poi Pulisic può giocare in tutti i ruoli, ma si vede che quando parte a destra rende meno. Reijnders ha qualità ma fa sempre un tocco in più.»

The post Minotti: «Ho due dubbi sul Milan, ecco quali!» appeared first on Milan News 24.

