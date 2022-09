Ecco le parole di Lorenzo Minotti, che parla così dell’Inter, in una intervista a Fcinter1908, dopo l’evento del Festival dello Sport.

Sono queste le parole di Lorenzo Minotti, commentatore di Sky che è stato intervistato da Fcinter1908 nell’evento del Festival dello Sport, così sull’Inter: “Sarà una gara importante per una doppia valenza: sia dal punto di vista dello scontro diretto, sappiamo che quest’anno probabilmente faranno la differenza, e poi perchè l’Inter deve dare risposte dopo questo avvio di campionato un po’ incerto.“

Romelu Lukaku

Conclude così il commentatore con queste parole: “L’ho commentata sia a Plzen che a Udine e devo dire che non è tutto negativo, ci sono anche degli aspetti positivi, poi è ovvio che l’Inter deve crescere in alcune situazioni, soprattutto sulla fase difensiva, dove l’anno scorso era praticamente impenetrabile. Probabilmente con il ritorno di Lukaku troverà anche più certezze in fase offensiva“.

