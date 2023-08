Lorenzo Minotti, ex calciatore e opinionista, ha parlato del nuovo Milan di Stefano Pioli: due cose non lo convincono

Ospite a Sky, Lorenzo Minotti ha parlato così del Milan:

Pioli deve trovare gli equilibri giusti. Ho due dubbi: il primo è Krunic, non lo vedo come play basso in un centrocampo a 3. E poi Pulisic, ha reso meglio a sinistra piuttosto che a destra. Bisogna trovare la quadra

