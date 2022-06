Lorenzo Minotti a Sky Sport interviene parlando di mercato, riguardo al possibile passaggio di Ziyech al Milan.

Non si parla d’altro che di Hakim Ziyech è all’interessamento del Milan, queste le parole di Lorenzo Minotti intervenuto a Sky.

Eccole: “Ziyech nel Milan ci starebbe perché potrebbe coprire due situazioni. Potrebbe fare il trequartista, il numero dieci che il Milan sta cercando, oppure potrebbe essere quello che è stato Messias per tante partite in questa stagione. La fascia sinistra del Milan è molto istintiva, è ovvio che devi equilibrare dall’altra parte.“

Queste invece le parole su Zaniolo: “Ha potenzialità enormi, ma per lui ha pesato doppio infortunio. Quest’anno ha alternato prestazioni buone e momenti difficili. Bisognerà capire come evolverà la sua gestione e come l’infortunio condiziona la sua carriera. Per ora è un pochino acerbo.“

