Mir Milan: è lui l’unico nome per l’attacco? Ecco TUTTA la verità. I rossoneri attendono il Siviglia per chiudere l’affare

Gli accordi con il Siviglia per Rafa Mir ci sarebbero per un prestito a 5-6 milioni, con il giocatore con le valigie pronte. Il problema è che il Siviglia non ha trovato il suo sostituto. Il Milan è in attesa di capire.

Secondo quanto riferisce Daniele Longo, Mir è l’unica opzione rimasta sul tavolo per quanto riguarda il centravanti.

The post Mir Milan: è lui l’unico nome per l’attacco? Ecco TUTTA la verità appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG