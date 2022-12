Sono queste le parole di Massimiliano Mirabelli, ecco cosa dice sull’Inter, l’ex direttore sportivo del Milan.

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli parla dell’Inter a TMW ecco cosa dice sul possibile rinnovo di Skriniar: “Al di là di qualche operazione sporadica ci saranno molti scambi. Non vedo un mercato di gennaio con i famosi botti. Su Skriniar? Credo che rinnoverà il contratto. Sa bene che gioca in una squadra importante. E l’Inter sa che è un patrimonio. Non può non rinnovare.”

Martin Satriano, di proprietà dell’Inter ma in prestito all’Empoli parla così a Sky Sport: “Io mi trovo benissimo qua, così come tanti altri giocatori giovani come me. C’è un’atmosfera perfetta per lavorare e questo è importante per far crescere i giovani.” Satriano come De Winter degli scorsi giorni elogia enormemente l’ambiente toscano.

