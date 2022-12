Sono questi i convocati dell’Inter, in vista dell’ultima sfida amichevole contro il Sassuolo, così dal sito ufficiale.

Ecco i convocati dell’Inter in vista dell’ultima amichevole contro il Sassuolo. Molti ancora i primavera presenti.

Così dal sito ufficiale nerazzurro: “Portieri: Handanovic, Onana, Brazao. Difensori: Skriniar, D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni, Fontanarosa, Dimarco, Gosens, Dumfries, Darmian, Bellanova, Zanotti. Centrocampisti: Asllani, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Lukaku, Correa, Carboni, Stankovic, Curatolo.“

Pedullà dal suo sito ufficiale rivela: “L’Inter è l’Inter: scandiamo bene per chi non lo avesse capito. E tra questi signori probabilmente c’è Steven Zhang che avrebbe potuto risparmiarsi la battuta dei famosi 5 euro da dare a Piero Ausilio per il mercato di gennaio. Definirla di cattivo gusto è troppo poco, semplicemente perché non andava fatta. Nessuno vuole travestirsi da moralista, ma piuttosto ricordare al giovane Zhang che l’Inter è l’Inter.“

