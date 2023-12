Mirabelli senza filtri sul Milan: «Il mercato è stato sottotono. Ibrahimovic…». Le parole dell’ex dirigente rossonero

Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di TVPlay del Milan. Ecco le parole dell’ex dirigente rossonero:

MOMENTO MILAN – «Molto particolare e, tra virgolette, un po’ negativo rispetto alle ambizioni iniziali. Tutti aspettavano che passasse questo turno in Champions, ma è molto difficile. Si sta staccando anche in campionato. C’è ora la novità di Ibrahimovic, che conosciamo il campione che è stato in campo e magari lo sarà anche fuori dal campo. Il tempo ci dirà se avrà la stoffa o meno».

IBRAHIMOVIC – «Lui ha sicuramente un grandissimo carisma. Può essere una spalla sia per Pioli che per i dirigenti, i quali sanno un po’ poco di quello che c’è sapere sul Milan. Può dare una mano anche ai calciatori stessi, ma le partite si fanno con i campioni che scendono in campo. Abbiati importanti nella nostra esperienza E’ stato molto importante, mi dispiace che sia uscito dal calcio. Lui riusciva a dire sempre la parola giusta».

MERCATO – «Forse non si è trovato lì davanti un giocatore importante. Giroud è fantastico, ma ha una certa età. La squadra rossonera pecca lì davanti, anche se è un po’ tutto il mercato è stato un po’ sottotono. Bisognerà vedere se accade qualcosa nel mercato di gennaio».

The post Mirabelli senza filtri sul Milan: «Il mercato è stato sottotono. Ibrahimovic…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG