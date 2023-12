Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è quello di Miranda. Accordo tra il club rossonero e il giocatore, cosa manca per la firma

come riportato da Matteo Moretto i rossoneri si sono accordati per un contratto di 4 milioni e mezzo. Il giocatore si libererebbe a giugno ma i due club stanno trattando affinchè la firma possa avvenire a gennaio. Ci sono divergenze per la cifra definitiva ma le parti sono ottimistiche.

