Miranda Milan, rossoneri ora davvero a un passo dal laterale del Betis Siviglia! Cosa manca per la fumata bianca

Il Milan è praticamente a un passo da Juan Miranda. I rossoneri si stanno muovendo con larghissimo anticipo e, dopo aver incassato il suo sì, stanno ora trattando con il Betis per capire se è possibile anticiparne l’arrivo a gennaio.

Non sarà semplice dal momento che il club spagnolo chiede un indennizzo intorno ai 3 milioni per lasciarlo andare a stagione in corso, ma il Diavolo ci sta provando. Altrimenti, come riporta TuttoMercatoWeb, l’operazione si farà comunque la prossima estate.

