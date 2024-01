Mirante ha parlato nel post-partita della sfida tra Milan e Cagliari: tutte le dichiarazioni del portiere rossonero

Mirante ha parlato nel post-partita di Milan Cagliari a MilanTv, sfida valida per l’ottavo di finale di Coppa Italia.

PARATA INIZIALE – «Su quel calcio d’angolo potevamo soffrire se avessimo preso gol, è stato un buon intervento e credo che da lì la squadra abbia trovato le giuste soluzioni, anche individuali, soprattutto nei giovani che devono darci una mano. Noi dobbiamo metterci a disposizione loro. Il passaggio del turno è importante, la Coppa Italia per noi conta tanto».

SUI GIOVANI – «I giovani meritano complimenti per come hanno giocato. Mi hanno colpito nella serietà, a quest’età è facile essere leggeri e superficiali, invece sono stati seri e hanno tenuto botta. Se hanno questa mentalità e questo spirito possono fare un percorso importante. La fiducia del mister lo dimostra, hanno serietà e qualità, altrimenti a questi livelli non si può giocare. Per loro il percorso è in salita, ma devono farsi forza con queste esperienze».

SULLA STAGIONE – «Ci divertiremo se vinceremo e faremo grandi prestazioni, con un percorso di crescita per tutti, ognuno deve mettere del suo, anche i giovani. Sono bravi ragazzi e per il Milan sono una risorsa. È giusto dargli merito e prenderli un po’ in giro, Chaka pagherà qualcosa per il gol (ride, ndr). Le chance se le sono meritate, l’allenatore si fida di loro e noi ci fidiamo di loro, penso sia una grande dimostrazione questa».

