Miretti, Cambiaso, Locatelli e Gatti: il sorriso di Allegri arriva da difensori e centrocampisti che hanno segnato gol decisivi

Miretti, col gol alla Fiorentina, ha confermato un trend che sta andando avanti da qualche partita in casa Juve. Dalla marcatura di Gatti nel derby in poi, infatti, nelle ultime gare a far sorridere Allegri ci hanno pensato difensori e centrocampisti.

Col Milan l’ha decisa Locatelli, mentre col Verona è stato Cambiaso a regalare la vittoria. Fino alla prodezza di Miretti a Firenze. Un buon segnale in attesa che gli attaccanti si riprendano…

